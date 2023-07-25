İsmail Kartal: Bütün kupalara talibiz

Fenerbahçe, Konferans Ligi 2. ön eleme ilk maçında yarın kendi sahasında saat 21.00'de Moldova ekibi Zimbru ile karşı karşıya gelecek.





Yarın oynanacak maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesislerinde, teknik direktör İsmail Kartal ve oyunculardan Osayi Samuel basın toplantısı düzenledi.





Teknik direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısındaki açıklamaları şöyle:

'Yüzde yüz hazır değiliz'

"Tam olarak hazır olduğumuzu, yüzde 100 durumda olduğumuzu söyleyemem ama yüzde 50-60'lardayız"





'Bizim oyun sistemimiz farklı'

"Geçen sene farklı bir oyun sistemi vardı. Bizim oyun sistemimiz farklı. Bıraktığımız oyun sistemini devam ettireceğiz. Antrenmanlarda zorluklar yaşayabiliyoruz. Geçmişte beraber çalıştığımız oyuncular ne istediğimizi biliyor. Yeni arkadaşlara da çok net istediğimi anlattım. Onlar da bunu yavaş yavaş anlamaya başladı. Oyun felsefemizle ilgili inşallah güzel sinyaller veririz ve lige iyi başlarız"





'Yapabileceğimiz transferler var'

"Yaptığımız ve yapabileceğimiz transferler var. Başkanımız ve yöneticilerimiz sıkı bir şekilde görüşmeleri sürdürüyorlar. Aramızda geç gelen ve kadroya alamadığımız oyuncular var. Kadroya olmayabilirler ama en kısa sürede takıma kazandıracağız"





'Transfer yakında bitebilir'

"Birkaç transfer yakında bitebilir. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların başında da kaleci var"





'Kaleci alacağız'

"Kaleci için başkanımızla konuştuk. Başkanımız bu konuyu yürütüyor. Kaleci alacağız"





"Şu anda 2-3 oyuncu bitebilir"





Yabancı kuralı konusu

"Yabancı konusunu konuşmaya kalkarsak, saatler sürebilir. Herkes şikayetçi. Burada bir ortak yol bulunması lazım. Başkanlar, teknik direktörler ve TFF bir toplantı yapmalı. Sadece başkanların alacağı bir karar değil. Teknik direktörler de bu işin içinde olmalı"





Dzeko ve Tadic

"Dzeko ve Tadic dünya çapında kariyere sahip oyuncular. Oyuncularımıza örnek davranıyorlar. Benim her şeyim açık ve nettir. Onlarla sürekli iletişim hâlindeyim. Onlar da bundan çok memnunlar. Takım için en iyisi neyse onun için çalışıyoruz..."





Cengiz Ünder transferi

"Cengiz Ünder üzerinden gitmeyelim. Cengiz gibi, Avrupa'nın önemli kulüplerinden oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor"





Tadic sizinle balığa gidebileceğini söyledi. Tadic ile balığa gider misiniz

"Beni balık tutmaya götürür müsün dedi. O bana tuttuğu balıkları gösterdi, ben de ona gösterdim. Yakında Anadolu kavağında balık tutmaya götüreceğim"









Osayi Samuel'in açıklamaları şöyle:

'En iyi futbolumu İsmail Kartal dönemi oynadım'

“Bizler oyuncular olarak, taraftarlarımız da hocamızın nasıl bir oyun oynattığını biliyorlar. Zaten bir önceki dönemden hepimiz buna hakimiz. O dönemde takım olarak özgüvenli şekilde oynuyorduk. Ben de hocamızın neler istediğini biliyorum. Benim de en iyi dönemim, hocamız buradayken geçirdiğimiz dönemdi. Takımca çok özgüvenli oynuyorduk. Hocamızın bizden talep ettiği şeyler var, biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Rusya’daki kamp bizim için iyi geçti. Orada oynadığımız hazırlık maçları bizim gelişimimiz için önemliydi”





'Dedikoduları dinlemiyorum'

"Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Dedikoduları dinlemiyorum. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını hissettiriyor"











