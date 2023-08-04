İsmail Kartal Jorge Jesus'un izlerini siliyor

Fenerbahçe yönetimi, eski teknik direktör Jorge Jesus döneminde yapılan yabancı transferlerle yollarını ayırıyor. Jesus döneminde kadroya katılan Bruma ve Joao Pedro'nun yanı sıra yine Portekizli teknik adam döneminde satın alma opsiyonu kullanılan Rossi ile yollar ayrıldı.





Jesus'un raporu doğrultusunda alınan Brezilyalı oyuncular Arao ve Gustavo Henrique de kadro planlamasında düşünülmüyor ve bu iki isim de takımdan gönderilecek. Norveçli golcü Joshua King'edeiyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirilecek. Hollandalı sol bek Oosterwolde ise teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk tercihi değil.





Rotasyon oyuncusu Peres

Brezilyalı stoper Luan Peres de rotasyon oyuncusu oldu. Stoper mevkiine yapılan Djiku ve Becao bu bölgede öncelikli tercihler. Sakatlığı olan orta saha oyuncusu Lincoln'ün sözleşmesi ara transfere kadar dondurulacak. Jesus döneminde alınan Batshuayi ise kendisine yer bulan isimlerden.



















