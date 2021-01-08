İsmail Kartal oğlunu transfer etti

Konyaspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte 3 genç oyuncuyu takımına kattı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay katıldı.

İmza töreninde takımın teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına, 1922 Konyaspor'da forma giyen oyuncular İsmail Güven ile Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıllığına anlaştı.

İttifak Holding Konyaspor’umuzda 3 oyuncuyla sözleşme imzalandı ✍️



➡️ https://t.co/Knk8smjmIE pic.twitter.com/V1XHF8TTZq — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 8, 2021