TRANSFER

İsmail Kartal oğlunu transfer etti

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe altyapısında yetişen 2003 doğumlu oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına anlaştı.

Haber Merkezi DHA
Emre Kartal, Konyaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Emre Kartal, Konyaspor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Konyaspor, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte 3 genç oyuncuyu takımına kattı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Genel Menajer Seçkin Özdil, Sportif Direktör Adnan Erkan, Futbol Akademi Koordinatörü Taner Ay katıldı.

İmza töreninde takımın teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen oğlu Emre Kartal ile 3,5 yıllığına, 1922 Konyaspor'da forma giyen oyuncular İsmail Güven ile Doğan Can Gölpek ile 1.5 yıllığına anlaştı.

Konyaspor ayrılığı açıkladı: Güle güle kaptan
Konyaspor ayrılığı açıkladı: Güle güle kaptan

Konyaspor’da Uğur Demirok ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken, bu kararın Uğur Demirok’un isteği üzerine alındığı ifade edildi.Konyaspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;"2018-2019 sezonundan bu yana kulübümüzün formasını başarıyla giyen takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir. Hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiamızda sevilen, takdir edilen bir isim olan Kaptanımız Uğur Demirok’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."Güle Güle Kaptan... Yolun Açık Olsun...1️⃣5️⃣ #UğurDemirok pic.twitter.com/k3x5Y8Xshw&mdash; İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 7, 2021 Aissati 1. Lig ekibine imza attıKerim Alıcı geri çağrıldı

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