Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında İspanya sahasında Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pino ile 64. dakikada Oyarzabal attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3. hafta maçında konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti ve 3'te 3 yaptı.
Matadorlara galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Pino ile 64. dakikada Oyarzabal kaydetti. Ferran Torres, maçın 29. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonucun ardından İspanya puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Gürcistan 3 puanla 3. sıraya geriledi.
Gruptaki bir sonraki karşılaşmada İspanya sahasında Bulgaristan'ı ağırlayacak. Gürcüler ise deplasmanda Türkiye ile karşılaşacak.