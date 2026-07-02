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İspanya - Avusturya CANLI TRT SPOR İZLE || İspanya - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT siyah ekran frekans ayarı

İspanya - Avusturya CANLI TRT SPOR İZLE || İspanya - Avusturya maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT siyah ekran frekans ayarı

20:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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İspanya - Avusturya canlı
İspanya - Avusturya canlı

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ve Avusturya bu akşam saat 22.00’de karşı karşıya geliyor. Karşılaşma TRT Spor ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. İspanya - Avusturya canlı izleme linki ve TRT Spor frekans bilgileri haberimizde.

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Los Angeles Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

İspanya, Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları'yla mücadele etti. Gruptaki ilk maçında Yeşil Burun Adaları'yla golsüz berabere kalan İspanya, ardından Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. Üçüncü maçta Uruguay engelini tek golle geçen İspanyollar, 7 puanla lider olarak H Grubu'ndan çıkarak son 32 turuna adını yazdırdı.

Avusturya ise 28 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda Arjantin, Cezayir ve Ürdün'le birlikte J Grubu'nda yer aldı. Ürdün'ü 3-1 mağlup eden Avusturya, Arjantin'e ise 2-0 mağlup oldu. Gruptaki son maçında Cezayir ile 3-3 berabere kalan Avusturya, 4 puanla averajla ikinci sırada yer alarak son 32 turuna yükseldi.

İspanya ve Avusturya, tarihlerinde 17'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda İspanya'nın 9, Avusturya'nın ise 4 galibiyeti bulunuyor. 3 müsabakada ise taraflar yenişemedi. İki takım, Dünya Kupası'nda daha önce 1978'deki turnuvada karşı karşıya gelmiş ve mücadeleyi Avusturya 2-1 kazanmıştı.

İSPANYA - AVUSTURYA CANLI SKOR

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