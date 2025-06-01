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İspanya Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

İspanya Grand Prix'sini Oscar Piastri kazandı

18:331/06/2025, Pazar
AA
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Oscar Piastri zirvede.
Oscar Piastri zirvede.

F1'de sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Norris ikinci olurken Monakolu pilot Charles Leclerc üçüncü sırada tamamladı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı İspanya Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı


Barselona kentindeki 4,65 kilometrelik Barselona-Katalonya Pisti'nde yapılan yarış, 66 tur üzerinden düzenlendi.


2025 sezonundaki 5. zaferine imza atan Piastri, yarışı 1 saat 32 dakika 57.375 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamladı.


Piastri'nin Büyük Britanyalı takım arkadaşı Lando Norris, Piastri'nin 2.471 saniye gerisinde ikinci, Ferrari takımının Monakolu pilotu Charles Leclerc ise liderin 10.455 saniye arkasında üçüncü oldu.


Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen, Mercedes ekibinin pilotu George Russell ile çarpışmasının ardından 10 saniyelik zaman cezası alarak 10. sıraya geriledi.


Williamslı Alex Albon ve Mercedes'ten Kimi Antonelli yarıştan çekildi. Sezonun sonraki yarışı Kanada Grand Prix'si, 15 Haziran'da koşulacak.


İspanya Grand Prix'si ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
- Pilotlar:

1. Oscar Piastri (Avustralya): 186 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 176

3. Max Verstappen (Hollanda): 137

4. George Russell (Büyük Britanya): 111

5. Charles Leclerc (Monako): 94


- Takımlar:

1. McLaren: 362

2. Ferrari: 165

3. Mercedes: 159

4. Red Bull: 144

5. Williams: 54




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