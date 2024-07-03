İsrail medyası Merih'in sevincinden rahatsız oldu

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İşgalci İsrail'in medyası Kann News ise, Türkiye-Avusturya maçı esnasında milli futbolcu Merih Demiral'ın yaptığı işaretten rahatsız oldu.





İsrail medyası Kann News'in paylaşımı





Demiral'ın yaptığı Bozkurt işaretini "Yahudi karşıtı milliyetçi bir işaret" olarak tanımlayan Kann News, haberin devamında "Bozkurtlar örgütü faşist bir terör örgütü olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.









הכוכב של טורקיה ביצע מחווה לאומנית אנטישמית בגול הניצחון בשמינית היורו, "הצדעה לזאב". ארגון הזאבים האפורים נחשב לארגון טרור בעל אופי פשיסטי וגזעני@DovGilHar

(צילום: AP) pic.twitter.com/Fc5jCu1AQK — כאן חדשות (@kann_news) July 2, 2024





Kullanıcılar tepki gösterdi





Sosyal medya kullanıcıları, terör devleti İsrail'e bağlı haber kanalının paylaşımına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Adolf Hitler Avusturyalıydı. Tarafını seç" yorumları yaparken bazı kullanıcılar ise "Dünyanın en büyük teröristi İsrail'dir" ifadelerini kullandı.









Türkiye'den 6 gol yemişlerdi



