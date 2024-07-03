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Spor

İsrail medyası Merih'in sevincinden rahatsız oldu

Terör devleti İsrail'in en popüler haber kanallarından Kann News, milli futbolcu Merih Demiral'ın dün gece yaptığı Bozkurt işaretinden rahatsız oldu.

Semih Kara
10:51 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:10 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İşgalci İsrail'in medyası Kann News ise, Türkiye-Avusturya maçı esnasında milli futbolcu Merih Demiral'ın yaptığı işaretten rahatsız oldu.


İsrail medyası Kann News'in paylaşımı

Demiral'ın yaptığı Bozkurt işaretini "Yahudi karşıtı milliyetçi bir işaret" olarak tanımlayan Kann News, haberin devamında "Bozkurtlar örgütü faşist bir terör örgütü olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.




Kullanıcılar tepki gösterdi


Sosyal medya kullanıcıları, terör devleti İsrail'e bağlı haber kanalının paylaşımına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar "Adolf Hitler Avusturyalıydı. Tarafını seç" yorumları yaparken bazı kullanıcılar ise "Dünyanın en büyük teröristi İsrail'dir" ifadelerini kullandı.



Türkiye'den 6 gol yemişlerdi


Geçtiğimiz ay Ampute Milli Futbol Takımı, EURO 2024 C Grubu'nun ilk maçında terörist İsrail'in takımını 6-0 gibi bir skorla mağlup etmişti.

#Futbol
#İsrail
#Merih Demiral
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