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İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti

Süper Lig'de pazar günü oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulspor-Fenerbahçe maçı hangi stadyumda oynanacak?
Olimpiyat Stadyumu

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın stadı değişti.

Necmi Kadıoğlu'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığı duyuruldu.

İstanbulspor Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede, "İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

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