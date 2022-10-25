İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti

Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın stadı değişti.
Necmi Kadıoğlu'nda oynanması planlanan karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığı duyuruldu.
İstanbulspor Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede, "İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.
ℹ️ Bilgilendirme;
İstanbulspor-Fenerbahçe maçı, 30 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacaktır. pic.twitter.com/5Qhr8S25zC
ℹ️ Bilgilendirme;