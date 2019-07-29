SÜPER LİG

İtalyan gazeteciden Falcao iddiası: 3 yıllık sözleşme tamam

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Transferin bonservis bedelsiz gerçekleşmesi için Milanlı Andre Silva'nın Monaco'ya imza atması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Falcao

Falcao

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Transferin bonservis bedelsiz gerçekleşmesi için Milanlı Andre Silva'nın Monaco'ya imza atması bekleniyor.

Detaylar geliyor...

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.