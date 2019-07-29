İtalyan gazeteciden Falcao iddiası: 3 yıllık sözleşme tamam

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Transferin bonservis bedelsiz gerçekleşmesi için Milanlı Andre Silva'nın Monaco'ya imza atması bekleniyor.
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İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı. Transferin bonservis bedelsiz gerçekleşmesi için Milanlı Andre Silva'nın Monaco'ya imza atması bekleniyor.
Detaylar geliyor...
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