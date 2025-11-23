James Harden’ın tarihi gecesi

Los Angeles Clippers, Spectrum Center’daki karşılaşmada Charlotte Hornets’ı 131-116 geçerek NBA’de sezonun beşinci galibiyetine ulaştı. Karşılaşmanın öne çıkan ismi James Harden olurken, tecrübeli oyuncu maç boyunca hücumun merkezinde yer aldı.





Harden, 55 sayı ve 7 asistle sezonun en dikkat çekici bireysel performanslarından birine imza attı. Harden, NBA tarihinde Kobe Bryant, LeBron James ve Stephen Curry'nin ardından 36 yaşına girdikten sonra bir maçta 55 ve üstü sayı atan 4. oyuncu oldu.









Count 'em up for James Harden — all 5⃣5⃣ of them thangs! pic.twitter.com/rZI9btQ8oF — LA Clippers (@LAClippers) November 23, 2025





Clippers’ın destek gücü





Ivica Zubac da mücadelede 18 sayı ve 9 ribaunt üreterek Harden’a katkı sağlayan isimlerden biri oldu. Los Angeles ekibi özellikle üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü ele geçirerek farkı korumayı başardı.





Hornets’ın düşüşü sürüyor





Ev sahibi Charlotte Hornets ise sezondaki 12. mağlubiyetini, aynı zamanda art arda beşinci yenilgisini aldı. Kon Knueppel 26 sayı, Brandon Miller ise 21 sayıyla takımının skor yükünü taşımaya çalışsa da galibiyet için yeterli olmadı.











