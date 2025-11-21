Tyrese Maxey'den 54 sayı! NBA'de devlerin maçına rekor damgası

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Türk basketbolseverlerin yakından takip ettiği yıldızların sahne aldığı gecede nefes kesen anlara sahne oldu. Özellikle Doğu Konferansı'nın güçlü ekipleri Philadelphia 76ers ve Milwaukee Bucks arasındaki mücadele, uzatma dakikalarına kadar sürerek büyük bir heyecan oluştu. Philadelphia, Bucks'ın evi olan Fiserv Forum'da oynanan bu kritik karşılaşmadan 123-114 galip ayrılarak önemli bir deplasman başarısına imza attı.





Tyrese Maxey'den kariyerinin zirvesi: 54 sayı





Karşılaşmanın kilit ismi, tartışmasız Philadelphia'nın genç yıldızı Tyrese Maxey oldu. Maxey, Bucks potasına tam 54 sayı göndererek kariyer rekorunu paramparça etti ve bu performansı ile ligin en dikkat çeken oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Maçın normal süresinin son anlarında, bitime sadece 7 saniye kala kullandığı kritik serbest atışlarla skoru dengeleyip maçı uzatmaya taşıyan da yine Maxey oldu. 76ers'ta, Paul George 21 ve Quentin Grimes 14 sayılık katkılarıyla galibiyete destek verdi. Öte yandan, Bucks cephesinde Ryan Rollins, kariyer rekorunu egale ederek 32 sayı atmasına rağmen yenilgiyi engelleyemedi.





Dev yıldızların yokluğu dengeleri değiştirdi





NBA'deki bu kritik Doğu Konferansı randevusunda, spor kamuoyunun merakla beklediği iki süper yıldız, sakatlıkları nedeniyle sahaya çıkamadı. Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ile Philadelphia 76ers'ın pivotu Joel Embiid'in yokluğu, takımların derin kadrolarını test etti. Bu durum, genç oyuncuların ön plana çıkmasına ve Maxey gibi isimlerin sorumluluk alarak parlamasına zemin hazırladı. Türk sporcuların ve Türk asıllı sporcuların kariyer gelişimini örnekleyen bu gibi anlar, Türk basketbolunun uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmesi açısından da değerli görülmektedir.





Spurs, Wembanyama olmadan Hawks'ı devirdi



