Jhon Duran İstanbul'da

Sarı-lacivertli ekip, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı. Genç golcü, transfer işlemlerini tamamlamak için özel uçakla saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.