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Jhon Duran İstanbul'da

Jhon Duran İstanbul'da

16:181/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
DHA
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Duran, kendisini bekleyen helikopterle forma lansmanına doğru hareket etti.
Duran, kendisini bekleyen helikopterle forma lansmanına doğru hareket etti.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki golcü futbolcu Jhon Duran, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da başlayacak Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor.


Sarı-lacivertli ekip, Al Nassr forması giyen 21 yaşındaki Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı. Genç golcü, transfer işlemlerini tamamlamak için özel uçakla saat 15.15'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.


21 yaşındaki futbolcu gerekli kontrollerin ardından kendisini bekleyen helikoptere binerek alandan ayrıldı. Duran, helikopterle önce Kalamış’a daha sonra ise forma lansmanının yapılacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geçecek.


Öte yandan Jhon Duran, yapılacak olan sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.






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