Jorge Jesus: "Hiç şüphe yok ki bu takım başarılı olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın sportif anlamda başarılı olacağını belirterek, oyuncularına da “Bir takım kuruyoruz, 11 oyuncu kurmuyoruz. Eğer sizler isterseniz, bu sene mutlu olacaksınız” diyerek seslendi.

"Türkiye’de geçirdiğim 1.5 ay içerisinde çok güzel şeyler öğrendim"

Portekizli teknik direktör, “Türkiye’de bulunduğum 1.5 ayda öğrendim ki bu ülkenin kültürü benim de kendimle bağdaştırdığım bir kültür. Aile olabilmek için arkadaşlık duygularını derinden hissetmemiz gerekir. Türkiye’de geçirdiğim 1.5 ay içerisinde çok güzel şeyler öğrendim ve yaşadım. Umarım sportif anlamda da hiç şüphem yok ki bu takım başarılı olacak. Bir takım kuruyoruz, 11 oyuncu kurmuyoruz. Eğer sizler isterseniz, bu sene mutlu olacaksınız” dedi.

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Jesus doğum günü tarihleri aynı olan Emre Mor için de “Benim oğlum” ifadesini kullandı.

"Turu geçecek kaliteye ve kapasiteye sahibiz"

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunun Dinamo Kiev karşısında turu geçecek yeterli kalite ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, “Taraftarlarımızın bize vereceği destek turu geçmemiz adına belirleyici olacak. Taraftarlarımızın oluşturacağı atmosfer rakibin üzerinde psikolojik baskı oluşturacak, bizim için büyük avantaj olacak. Rövanş da dengeli bir maç olacak. Ofansif bölgede daha yaratıcı olacağız. Turu geçecek kaliteye ve kapasiteye sahibiz. Gerçek gücümüzü göstererek, turu geçeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

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