Jorge Jesus'a sürpriz teklif: Fenerbahçe'den ayrılabilir

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan fakat son haftalarda eline gelen fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği henüz netlik kazanmazken, Portekizli hocanın ne yapacağı da merak konusu oldu.





Ya tamam ya devam diyecek

Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus ile yola devam etmek isterken, Portekizli hocaya mayıs ayının sonuna kadar karar vermesi için süre verdi. Jesus'un ya tamam ya da devam demesi bekleniyor. Bu sırada Portekizli hocanın adı, başka takımlarla da anılmaya devam ediyor.





Suudi Arabistan Jesus'u istiyor

Adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan Jorge Jesus için flaş bir iddia gündeme geldi. Suudi basınında yer alan habere göre; Herve Renard'dan boşalan Suudi Arabistan'ın teknik direktörlüğü görevi için favori adayın Jorge Jesus olduğu belirtildi. Bu kapsamda görüşmelerin yapıldığı ve kısa süre içerisinde kazanacağı ifade edildi.













Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki geleceği Trabzonspor maçı sonrasında netleşecek pic.twitter.com/UByhNnzeTf — SPOR (@yenisafakspor) May 15, 2023







