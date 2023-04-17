Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifi

Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.
Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus ile gelecek sezon da devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktöre 1+1 yıllık sözleşme teklif etti ve olumlu veya olumsuz karanını sezon bitmeden vermesini istedi.
Jorge Jesus'un da kendisine sunulan teklife olumlu baktığı kaydedildi. Yönetim, sezon tamamlanmadan önce Portekizli teknik adamdan cevap vermesini beklerken Jesus'un ise sezon sonunda masaya oturması ve yola sarı-lacivertli kulüple devam etmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'la çıktığı 44 resmi maçta 101 gol attı. Avrupa'nın en skorer 12. takımı konumu bulunan sarı-lacivertliler, 2.48 gol ortalaması tutturdu. Fenerbahçe, 21 gol daha atarsa 1988-89 sezonunda attığı 121 golü geçerek rekor kırmış olacak.