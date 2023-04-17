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Spor

Fenerbahçe'den Jorge Jesus'a yeni sözleşme teklifi

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus ile masaya oturdu. Sarı-lacivertli takım, Portekizli hocaya yeni sözleşme teklifinde bulunurken, Jesus'un bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Haber Merkezi
10:33 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.

Jorge Jesus'un adı Brezilya Milli Takımı ile de anılıyor.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus ile gelecek sezon da devam etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik direktöre 1+1 yıllık sözleşme teklif etti ve olumlu veya olumsuz karanını sezon bitmeden vermesini istedi.


Teklife sıcak bakıyor

Jorge Jesus'un da kendisine sunulan teklife olumlu baktığı kaydedildi. Yönetim, sezon tamamlanmadan önce Portekizli teknik adamdan cevap vermesini beklerken Jesus'un ise sezon sonunda masaya oturması ve yola sarı-lacivertli kulüple devam etmesi bekleniyor.


100 gol barajı geçildi

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'la çıktığı 44 resmi maçta 101 gol attı. Avrupa'nın en skorer 12. takımı konumu bulunan sarı-lacivertliler, 2.48 gol ortalaması tutturdu. Fenerbahçe, 21 gol daha atarsa 1988-89 sezonunda attığı 121 golü geçerek rekor kırmış olacak.





#Fenerbahçe
#JorgeJesus
#Süper Lig
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