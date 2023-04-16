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Spor

Fenerbahçe geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı. Sarı-lacivertliler son oynanan Ankaragücü maçını da 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Haber Merkezi
13:28 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcuların son dakika golüne sevinci

Fenerbahçeli futbolcuların son dakika golüne sevinci

Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 60’a yükseltirken, zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Enner Valencia ve Miguel Crespo’nun ayağından geldi.


Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk golü gördüğü karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçların 4’üne Kadıköy’de imza atarken, 4’ünü ise deplasmanda yaşadı.


Öte yandan Fenerbahçe, son 3 galibiyetini de geriden gelirken kazanırken, bu süreçte Alanyaspor’u 3-1, Fatih Karagümrük’ü 2-1 ve MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçlarda 20 puan topladı.






#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
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