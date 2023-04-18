Jorge Jesus: "Ben şampiyonluğa inanıyorum siz de inanın"

Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, kendi maçlarını kazanmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyleyerek, "Artık yolumuza kazanarak devam etmek zorundayız. Sadece kendi futbolumuza odaklanacağız. Her maçta yüksek motivasyonla oynayacağız. Sahada mücadele edeceğimiz kalan 7 maçımız da final maçı, bu bilinçle sahada yer alacağız. Fenerbahçe gibi oynamaya devam ettiğimiz sürece kalan 7 maçımızı da kazanabiliriz. Bu karşılaşmaları kayıpsız atlatarak bekleyeceğiz. Rakibimiz mutlaka puan kaybedecek. Biz yeter ki maçlarımızı kazanalım. Ben şampiyonluğa inanıyorum, sizler de inanın ve sonuna kadar savaşın" dedi.