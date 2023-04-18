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Spor

Jorge Jesus: "Ben şampiyonluğa inanıyorum siz de inanın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, toplantı yaptığı oyuncularına, "Kalan 7 maçımızı kayıpsız atlatarak bekleyeceğiz. Rakibimiz mutlaka puan kaybedecek. Biz yeter ki kazanalım. Şampiyonluğa inanıyorum, sizler de inanın ve sonuna kadar savaşın" dedi

Haber Merkezi
10:35 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'deki son maçında Ankaragücü'nü deviren Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını taze tutarken teknik direktör Jorge Jesus, kendilerini mutlu sona ulaştıracak yol haritasını belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, sahada mücadele edecekleri kalan 7 maçta kayıp yaşamadan hanelerine 21 puan yazdırmayı hedefliyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'nin, sezonu tamamlamasına 9 maçı kalsa da Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmeleri nedeniyle 2 maçta hanesine hükmen 3'er puan yazdıracak.


Sarı-kırmızılılar ise 1 maçta oynamadan 3 puan alacak. Sarı-lacivertliler, bu puanlar eklendiğinde Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer alacak. Sarı lacivertlilerin kalan maçları ise şu şekilde: Başakşehir (D), İstanbulspor, Sivasspor (D), Giresunspor (D), Trabzonspor, Hatayspor (Hükmen 0-3), Antalyaspor, Galatasaray (D), Gaziantep FK (Hükmen 3-0).


"Sonuna kadar savaşın"

Teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularıyla yaptığı toplantıda, kendi maçlarını kazanmaları halinde şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyleyerek, "Artık yolumuza kazanarak devam etmek zorundayız. Sadece kendi futbolumuza odaklanacağız. Her maçta yüksek motivasyonla oynayacağız. Sahada mücadele edeceğimiz kalan 7 maçımız da final maçı, bu bilinçle sahada yer alacağız. Fenerbahçe gibi oynamaya devam ettiğimiz sürece kalan 7 maçımızı da kazanabiliriz. Bu karşılaşmaları kayıpsız atlatarak bekleyeceğiz. Rakibimiz mutlaka puan kaybedecek. Biz yeter ki maçlarımızı kazanalım. Ben şampiyonluğa inanıyorum, sizler de inanın ve sonuna kadar savaşın" dedi.




#Fenerbahçe
#Jorge Jesus
#Süper Lig
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