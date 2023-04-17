İrfan Can Eğribayat: İki kupayı kazanabiliriz

Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İrfan Can, "Takım olarak hayallerimiz var. Takım olarak çok inanıyoruz, hocamız bizden de çok inanıyor. Taraftarımızdan beklentimiz de bizim kadar inanmaları. Kalan maçları kazanırsak rakibimizin puan kaybedeceğini düşünüyoruz. İki kupada şampiyonluk şansımız var, bu sezonu iki kupayla bitirebiliriz" diye konuştu.





Fenerbahçe'nin 7'de 7 yapması halinde kupaya ulaşacağını iddia eden sarı-lacivertli kaleci, şunları söyledi:





"Şampiyonluğun anlamı büyük olacak. Benim de çoğu oyuncunun da ilk şampiyonluğu olacak. İlk geldiğimde üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyorduk. İddiamızın devam etmesi bizim için avantaj. Rakibimiz bir seri yakaladı o yüzden geride kalmış gibi olduk ama kalan süreçte 7'de 7 yaparsak rakibimizin puan kaybı yaşayacağını düşünüyorum. Ligin son maçı da rakibimizle. Belki onları orada yenip bir şampiyonluk kutlarız, bu da bizim hayallerimizde olan bir durum."





"Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi"





Altay Bayındır'ın sakatlığının değerlendiren Fenerbahçeli kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Çok heyecanlıyım. Çok büyük bir takımın kalesini koruma fırsatı geldi. İddiamızın devam etmesi benim için bir avantaj. Burada vereceğim iyi performans belki bizi şampiyon yapacak. Böyle bir anı 8,5 ay boyunca bekledim. Kalecilere elbet fırsat geliyor. Kupa maçlarında fırsat geldi ama kaleme çok fazla top gelmemişti. Altay'ın sakatlanması benim için bir şans. Bu bütün ikinci kaleciler için olan bir durum. İyi değerlendirmek istiyorum. Umarım başarılı olabilirim. Çıktığım her maçta mücadelemi vereceğim. Umarım ligin son haftaları benim için de mutlu geçer. Buraya yedek geldiğimi biliyordum. Altay burada çok iyi sezonlar geçirdi, buraya katkı vermek için geldim. Takımdaki arkadaşlık ortamı da çok iyi, beni de hemen aralarına aldılar. Burada yedek kalmak da benim için şereftir. 'Neden bana fırsat gelmedi, neden oynamıyorum' düşüncesine girmedim. Her zaman takımıma destek olmaya çalıştım."





MKE Ankaragücü maçında yaşadığı sevinci de anlatan İrfan Can, "Çok güzel bir andı benim için. 1-0 geriye düştükten sonra maçı çevirmek çok daha güzel oluyor. Benim de ilk maçımdı. Gol yediğimizde üzülmüştüm. İlk maçımı galibiyetle tamamlamak istiyordum. İkinci gol atılınca kulübeye doğru koşmaya sevindim. Sonra taraftarlarımızla sevindim. Bizim bütün takım dışarı çıktı, rakibin başlama ihtimaline karşı bizim yarı sahada kaldım. Çok keyifliydi. Yaşadığım en coşkulu sevinç buydu galiba" şeklinde konuştu.













Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giymek istediğini söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, "Buraya gelirken Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamak için geldim. Kulüpler tarafından bir kiralık anlaşma oldu, satın alma opsiyonu var. İki kulüp arasında olacak bir şey. Kulüpler anlaşırsa ben kalmaktan mutlu olacağım" dedi.





Teknik direktör Jorge Jesus'un kendisiyle ilgilendiğini ifade eden İrfan Can, "Futbola bakış açımı değiştirdi. Ben rahat bir insandım. Göztepe'de son 2 ay takımdan ayrı kalmıştım. Kamp dönemini iyi geçirememiştim. Kilo almıştım, performansımda düşüşler vardı ama beni buraya aldılar. Hocamızla konuştuğumda kilo vermemi söylemişti. Geldiğimde kısa sürede 11 kilo verdim. Daha sonra oyun kurmada, takımın pozisyon almasıyla ilgili konuştuk. Bana güvendiğini söyledi. Kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.





Altay Bayındır'a geçmiş olsun dileklerini ileten İrfan Can, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'i de tebrik etti. Sarı-lacivertli kaleci, ayrıca İslam aleminin de Kadir Gecesi'ni kutladı.















