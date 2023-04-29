Jorge Jesus'tan derbi yorumu: Umarım iyi bir hakem yönetimi olur

"Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Rakibimizin arkasından geliyoruz, dolayısıyla oynadığımız her maçı kazanmamız gerekiyor. İlk yarıda üstün taraf bizdik. İkinci yarıda çok baskılı oynamadık. 2-3 tane İrfan'ın iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Çok da net girdikleri pozisyon yoktu. İyi bir galibiyet oldu. Luan Peres'i tebrik ediyorum, sanki 7 ay değil de 7 gün uzak kalmış gibi oynadı."