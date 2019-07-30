Jose Sosa geç kalan futbolculara cezayı kesti

20 Temmuz’dan itibaren ikinci etap kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, buradaki 10 günlük kampını tamamladı.

Bordo-mavili ekibin kaptanı Sosa, kamp süresi içerisinde disiplini elden bırakmadı. 61 Saat'in haberine göre, takım arkadaşlarının sorunları ile yakından ilgilenen Arjantinli maestro, antrenman ve yemek saatlerine geç kalan futbolculara ise 1000'er euro ceza kesti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da kesilen cezalarla forma satışı yapıldığını açıkladı. Sosa'nın bu disiplini uygulaması teknik heyeti de rahatlattı.

Takımla birlikte Avusturya'da bulundan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kampta olduğu süre içerisinde takımla sürekli iç içe olarak oyunculara ve teknik heyete moral vermeye çalıştı. Antrenmanları da yakından takip eden Ağaoğlu, 26 Temmuz'da Avusturya'dan ayrılarak transfer çalışmaları için İstanbul'a döndü.