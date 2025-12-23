Josef'ten derbi öncesi olay paylaşım! "Ruhunuzu ortaya koyun"

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak derbi maçı öncesi siyah-beyazlı takıma destek verdi.

"Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız."