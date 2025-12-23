Yeni Şafak
Josef'ten derbi öncesi olay paylaşım! "Ruhunuzu ortaya koyun"

23/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Josef de Souza
Josef de Souza

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Josef de Souza, dev derbi öncesi siyah-beyazlı takıma destek veren bir paylaşım yaptı.

Bir dönem ülkemizde Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak derbi maçı öncesi siyah-beyazlı takıma destek verdi.


Souza paylaşımında şu ifadeleri kullandı:


"Beşiktaş oyuncuları, bugün sahada her şeylerini ortaya koysun. Hiçbir şeyin önemi yok, büyük maçlarda favori olmaz. Ruhunuzu sahaya koyun ve galip olarak ayrılacağız."




#Türkiye Kupası
#Josef de Souza
#Beşiktaş
