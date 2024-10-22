Juventus - Stuttgart Canlı İzle - Canlı Skor
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Juventus evinde Stuttgart ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de oynanacak karşılaşma tabii spor 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Juventus ile Stuttgart, kulüp tarihlerinde bir resmi maçta ilk kez karşı karşıya gelecek. İtalyan takımlarıyla oynadığı 11 Avrupa kupası maçının sadece birini kazanabilen Stuttgart, 1 puanla 25. sırada yer alıyor. Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı son beş maçı kazanan Juventus ise 6 puanla 7. sırada yer alıyor. Peki, Juventus - Stuttgart maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanıyor? İşte Juventus - Stuttgart canlı izleme linki…
Juventus, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Stuttgart’ı konuk edecek. Bu sezon çıktığı iki Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Juventus yoluna namağlup devam etmek istiyor. Stuttgart ise Şampiyonlar Ligi’nde ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkıyor. Peki, Juventus - Stuttgart maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanıyor? Juventus - Stuttgart maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
JUVENTUS - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
JUVENTUS - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Juventus - Stuttgart maçı saat 22.00’de
tabii spor 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.
JUVENTUS - STUTTGART CANLI İZLE
JUVENTUS - STUTTGART CANLI İZLE
JUVENTUS - STUTTGART CANLI SKOR
JUVENTUS - STUTTGART CANLI SKOR
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
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#Stuttgart
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