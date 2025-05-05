Kadıköy'de Kartal pençesi

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Beşiktaş’a 1-0 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı. Beşiktaş ise üçüncülük umudunu artırdı. İlk 10 dakika dengeli geçerken, Beşiktaş ikinci bölgede baskı yapıp, hızlı oyuncularıyla geçişler kovaladı. 4-6-0 gibi bir sistemle sahaya çıkan Beşiktaş’ta en uçta görev yapan Rafa Silva sık sık merkeze desteğe gelirken, Fenerbahçe ise Fred, İsmail ve kanatta görev yapan Szymanski ile merkezi tutmaya ve dinamizm sağlamaya çalıştı. Mourinho’lu Fenerbahçe bir kez daha derbiye oynamaktan çok rakibini oynatmama planıyla sahaya çıktı. Osayi ve Mert Müldür hücum desteği veremeyince, Talisca ve Oğuz bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu oyuncuların ileride top tutamaması da En-Nesyri’nin yalnız kalmasına neden oldu. Sağdan sola, soldan sağa atılan ters toplar, Çağlar’ın terse uzun vurduğu toplarla Fenerbahçe pozisyonlar aradı. 34. dakikada Talisca’nın eline gelen topta Beşiktaş penaltı kazandı. Gedson’un penaltısında kaleci İrfan Can gole izin vermedi. 44. dakikada Mert Müldür’ün hatalı pasında Gedson kaleci ile karşı karşıya kaldı ve fileleri havalandırdı: 0-1. Bu skorla Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de oynadığı tüm derbilerde ilk yarıyı yenik kapattı. Oyun kurgusundan çok, futbolcuların bireysel reaksiyonlarıyla Fenerbahçe rakip ceza sahasına girmeye çalıştı. Son haftalarda oyun olarak ‘ver topu Talisca’ya, o vursun’a ya da ‘orta kafa gol’e dönen Mourinho, aynısını yaptı ve bir derbiden daha galibiyetsiz ayrıldı.