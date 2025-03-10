Kadirli Demirspor BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek

Osmaniye 1. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve ligin ortalarında yönetim değişikliğine giden 7 Mart Kadirli Demirspor’un başkanlık koltuğuna Ahmet Selçuk Durmuşoğlu oturdu.

Yapılan yönetim değişikliği ve Teknik Direktör Şaban Zorluer öncülüğünde son 9 haftada oynadığı 8 maçı kazanan 7 Mart Kadirli Demirspor, play-off finallerinde BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek.