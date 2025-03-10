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Kadirli Demirspor BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek

Kadirli Demirspor BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek

15:5310/03/2025, Pazartesi
IHA
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Kadirli Demirspor BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek
Kadirli Demirspor BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek

7 Mart Kadirli Demirspor, sezon ortasında yönetim değişikliğine giderek oynadığı 9 maçtan 8’ini kazandı. Demirspor, Osmaniye 1. Amatör Lig B Grubu’nu 29 puanla ikinci tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig play-off finallerine adını yazdırdı.

Osmaniye 1. Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve ligin ortalarında yönetim değişikliğine giden 7 Mart Kadirli Demirspor’un başkanlık koltuğuna Ahmet Selçuk Durmuşoğlu oturdu.


Yapılan yönetim değişikliği ve Teknik Direktör Şaban Zorluer öncülüğünde son 9 haftada oynadığı 8 maçı kazanan 7 Mart Kadirli Demirspor, play-off finallerinde BAL Ligi’ne çıkmak için ter dökecek.

#Kadirli Demirspor
#BAL Ligi
#futbol

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