Kahramanmaraş'ta enkazdan 8 güreşçi kurtarıldı

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok ili etkileyen 7,7 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem sonrası milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunmuştu. Akgül, “Kahramanmaraş’ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah’ım sen yardım et Ya Rabbi!” paylaşımında bulunmuştu.





Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan güreşçilerden şu ana kadar 8'inin kurtarıldığını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8'e ulaşmıştı." denildi.









Önemli Bilgilendirme



Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kahramanmaraş Belediyesi sporcularından enkaz altında kalan güreşçilerimiz için kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar kurtarılan güreşçi sayımız 8’e ulaşmıştır. pic.twitter.com/rnhbSaJGfM — Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 7, 2023







