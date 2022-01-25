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Kamerun-Komorlar maçında ilginç gol: Kaleci olduğunu unuttu, Aboubakar hatayı affetmedi

Kamerun, kadrosundaki 3 kaleciden de yoksun sahaya çıkan Komorlar'ı 2-1 yenerek çeyrek finalde Gambiya'nın rakibi oldu. Mücadelede Beşiktaşlı eski futbolcu Aboubakar'ın attığı galibiyet golü maça damga vurdu.

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Haber Merkezi AA
Kamerun-Komorlar maçında ilginç gol: Kaleci olduğunu unuttu, Aboubakar affetmedi
Aboubakar'ın attığı gol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, ev sahibi Kamerun ile Komorlar karşılaştı.

Kaleciler yoktu

Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı. Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.

Aboubakar attı

Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.

Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.

  • Maça damga vuran gol

  • Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Kamerun-Komorlar maçında, deplasman takımının 3 kalecisi de sakatlık ve koronavirüs nedeniyle forma giyemedi. Kaleye geçen sol bek Chaker Alhadhur, bir an için kaleci olduğunu unuttu ve bir savunma oyuncusu gibi ellerini arkasına bağladı. Karşı karşıya pozisyonda Aboubakar bu hatayı affetmedi ve golü attı.

Kaleci ellerini arkaya bağladı
Kaleci ellerini arkaya bağladı
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