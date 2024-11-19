A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.





Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.













Kazanırsak A Ligi garanti





İki takım arasında Samsun'da oynanan ilk maçı Türkiye, 1-0 kazandı. 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. 9 puanla 2. sırada yer alan Galler'in de A Ligi'ne yükselme şansı sürüyor. Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor. Türkiye, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda maçının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Ligi'ne yazdıracak.





İhtimaller ve hesaplar





Türkiye, Karadağ ile berabere kalması ya da yenilmesi halinde liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak. Galler ile iki maçta da berabere kalan Türkiye'nin averajı, rakibinden 3 gol fazla durumda. Milli takım, Karadağ ile golsüz berabere kalır, Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.





B Ligi'nde grubunu 2. bitiren ekipler A Ligi bileti için A Ligi 3.'leri ile play-off oynayacak. Grup birincisi, doğrudan A Ligi'ne çıkacak ve Dünya Kupası Uluslar Ligi play-off'u oynama ve elemelerde 5'li grupta yer alma ihtimalini elde edecek.

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol attı.

Hakan yok, Kenan geri dönüyor





A Milli Takım'da cezası sona eren Kenan Yıldız, bugünkü Karadağ maçında forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise takımdaki yerini alamayacak. Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu da maçta forma giyemeyecek.





Milli takımda Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan davet edilen Eren Dinkci, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya davet edildi. Sakatlığı bulunan Eren Elmalı'nın durumu ise bugün netlik kazanacak.





Karadağ karşısındaki muhtemel 11'imiz:





Mert Günok, Zeki, Merih, Samet, Mert Müldür, İsmail, Orkun, Arda Güler, Yunus, Kenan, Kerem.











