Spor Fatih Karagümrükte hedef 3te 3
FUTBOL FUTBOL

Fatih Karagümrük’te hedef 3’te 3

Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 18. haftasında yarın Konyaspor’u ağırlayacak. Kırmızı-siyahlıların hedefi rakibini yenerek ligde 3’te 3 yapmak. Detaylara haberimizin içerisinde ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Karagümrük 3te 3 yapmak istiyor: Bu sezon ilk olacak!
Fabio Borini bu sezon 16 maçta 10 gol 7 asistlik performans sergiledi. (Fotoğraf: Kadircan Dilli)

Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, yarın saat 13.30’da Konyaspor’u konuk edecek. Ligde son iki haftayı 6 puanla kapatan İstanbul temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile topladığı 19 puanla 10. sırada yer alırken; Konyaspor ise 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 26 puan ile 7. sırada bulunuyor.

  • Bu sezon üst üste hiç 3 maç kazanamayan kırmızı-siyahlılar, yarın Konyaspor'u mağlup ederek bunu ilk kez gerçekleştirmek istiyor.

Süper Lig’de 5. randevu

Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Süper Lig’de daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. İki takımın da 2’şer galibiyeti bulunan eşleşmede beraberlik bulunmuyor. Söz konusu müsabakalarda Karagümrük rakip fileleri 6 kez havalandırırken kalesinde 11 gol gördü.

2 oyuncu ceza sınırında

İtalyan teknik adam Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük’te fibula kemiğinde kırık tespit edilen Efecan Mızrak ve çapraz yan bağlarında yırtık bulunan Efe Tatlı, sakatlıkları dolayısıyla Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan İstanbul temsilcisinde Mbaye Diagne ve Lawrence Nicholas sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu ikili Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Haliç derbisinde Kasımpaşa’ya karşı forma giyemeyecek.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yarın saat 13.30’da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Trabzonspor yılın ilk deplasman maçına odaklandı
SPOR
Trabzonspor yılın ilk deplasman maçına odaklandı

Fenerbahçe’nin derbide en büyük kozu Kadıköy
SPOR
Fenerbahçe’nin derbide en büyük kozu Kadıköy

Derbinin en değerlisi Galatasaray'dan
SPOR
Derbinin en değerlisi Galatasaray'dan
Hatayspor-Antalyaspor

Hatayspor-Antalyaspor

​Süper Lig'in 18. haftasında iki güney takımı karşı karşıya geliyor.
Kayserispora kötü haber

Kayserispor'a kötü haber

Sol arka adalesinden sakatlanan Mario Gavranovic, en az 1 ay yok.
Shakhtar 100 milyon euro istiyor

Shakhtar 100 milyon euro istiyor

​Arsenal, Mykhaylo Mudryk ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
VAR belli oldu

VAR belli oldu

​Beşiktaş-Kasımpaşa maçında görev yapacak.
Karar verildi

Karar verildi

​Fransa'da Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı.
Deplasmana odaklandı

Deplasmana odaklandı

​Bordo-mavili takım, rakip sahada en son Kayserispor'u mağlup etti.
En büyük<br>koz Kadıköy

En büyük
koz Kadıköy

​Fenerbahçe içerdeki 10 derbide 5 galibiyet alırken sadece 2 kez kaybetti.
En değerlisi <br>Galatasaray'dan

En değerlisi
Galatasaray'dan

Süper Lig 6 milyar 260 milyon TL'lik bir derbiye sahne olacak.
Klopp'a kötü haber

Klopp'a kötü haber

Liverpool'da Virgil Van Dijk en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Derbiye <br>özel prim

Derbiye
özel prim

​Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe maçı kararı.
Locada takip etti

Locada takip etti

Ronaldo, Al Nassr'ın Al Tai'yi 2-0 mağlup ettiği maçı yerinde izledi.
Golcülere <br>tek tek anlattı

Golcülere
tek tek anlattı

​Jorge Jesus derbi planını hazırladı.
Talibi var

Talibi var

​TFF 1. Lig ekibi Beşiktaşlı futbolcuyu istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.