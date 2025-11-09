Yeni Şafak
Karşıyaka'da başantrenör Faruk Beşok'la yollar ayrıldı

Karşıyaka'da başantrenör Faruk Beşok'la yollar ayrıldı

14:209/11/2025, Pazar
IHA
İzmir temsilcisi, 16 takımın yer aldığı ligde 15. sırada bulunuyor.
İzmir temsilcisi, 16 takımın yer aldığı ligde 15. sırada bulunuyor.

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Türk Telekom’a 111-59 mağlup olmasının ardından Başantrenör Faruk Beşok’la yollarını ayırdı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde ilk 7 haftada beklentilerin oldukça altında kalan yeşil-kırmızılı ekip, sadece 1 galibiyet alırken, 6 kez de mağlup oldu. Dün oynanan Türk Telekom karşılaşmasında rakibine 111-59 gibi tarihi bir farkla yenilen yeşil-kırmızılılarda, Başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızda başantrenörlük görevini yürüten Faruk Beşok ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Faruk Beşok’a takımımıza göstermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



#Karşıyaka
#Basketbol
#Faruk Beşok
