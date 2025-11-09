Karşıyaka'da başantrenör Faruk Beşok'la yollar ayrıldı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka sezona kötü bir başlangıç yaptı. Ligde ilk 7 haftada beklentilerin oldukça altında kalan yeşil-kırmızılı ekip, sadece 1 galibiyet alırken, 6 kez de mağlup oldu. Dün oynanan Türk Telekom karşılaşmasında rakibine 111-59 gibi tarihi bir farkla yenilen yeşil-kırmızılılarda, Başantrenör Faruk Beşok ile yollar ayrıldı.