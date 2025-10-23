Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Karşıyaka'da Naumoski yerli statüsünde oynayacak

Karşıyaka'da Naumoski yerli statüsünde oynayacak

13:1123/10/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Mihail Naumoski
Mihail Naumoski

Karşıyaka, sezon öncesi ağustos ayında kadrosuna kattığı eski efsane basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'nin lisansını çıkardı.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 maçta 1 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Karşıyaka, sezon öncesi ağustos ayında kadrosuna kattığı eski efsane basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail (Mike) Naumoski'nin lisansını çıkardı. Ligde 4 haftayı geride bırakan yeşil-kırmızılılar, genç Naumoski'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Basketbol Federasyonu'ndan onay aldı. Ülkemizde 1990'lı ve 2000'li yılların başında Anadolu Efes ve Ülkerspor'da oynayan Petar Naumoski, o dönem Türk vatandaşlığına geçerek Polat Namık adını almıştı.


Petar Naumoski'nin 22 yaşında, 2.03 boyundaki kısa forvet oğlu Mihail Naumoski, Basketbol Federasyonu'nun onay vermesiyle yerli statüsünde oynayacak. Yeşil-kırmızılıların kadrosunda Mihail Naumoski'yle birlikte toplam 8 yabancı oyuncu bulunuyordu. Geçen sezon Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden KK Vardar Skopje formasıyla 3 maça çıkan genç Naumoski, kariyerinde daha önce Galatasaray altyapısı, Akademija FMP Skopje ve MZT Skopje'nin yanı sıra, Sırbistan'ın dev kulübü Kızılyıldız'ın U17 ve U19 takımlarında da forma giydi. Naumoski, Karşıyaka'da babasıyla özdeşleşen ünlü 7 numaralı formayı giyecek.


BABASI EFSANEYDİ

Mihail'in babası Petar Naumoski, Türkiye'de basketbolun kilometre taşlarından biri olarak biliniyor. Avrupa basketbolunda 1990'lı yıllara damga vuran Kuzey Makedonyalı Naumoski, Anadolu Efes formasıyla 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazandı. O kupa, Avrupa'da bir Türk takımının kazandığı ilk kupa oldu. 7 numaralı efsane forması Anadolu Efes tarafından emekli edilen Naumoski, Türkiye'de 4 lig, 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Avrupa'da forma giydiği KK Split, Benetton Treviso, Montepaschi Siena gibi dönemin güçlü takımlarında 2 EuroLeague, 2 Saporta Kupası kazanan Naumoski basketbolu bıraktıktan sonra ülkesinde federasyon başkanlığı da yaptı.

#Karşıyaka
#Naumoski
#Basketbol Süper Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
82 83 84 plaka kodlu ilçelerde yeni adaylar açıklandı: Onaylandığında Türkiye'de il haritası yenilenecek