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Spor

Kartal iki transferi birden açıkladı: Onana ve Amartey Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Jean Onana için Lens ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

22:53 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Jean Onana ve Amertey Beşiktaş'ta

Jean Onana ve Amertey Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Jean Onana için Lens ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Geçtiğimiz sezon Lens ve Bordeaux formalarıyla 26 maça çıkan Onana, gol ya da asist katkısı üretemedi.


Maliyeti açıklandı

Siyah-beyazlı ekip Kamerunlu oyuncu için kulübü Lens'e 4.037.500 euro bonservis ödeneceğini açıkladı. Onana ile ise 4 yıllık sözleşme imzalandı.



Amartey de açıklandı

Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, 2023-24 sezonu Transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


28 yaşındaki oyuncu, son olarak İngiltere'de Leicester City forması giyiyordu.




#Beşiktaş
#Jean Onana
#Transfer
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