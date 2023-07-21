Kartal iki transferi birden açıkladı: Onana ve Amartey Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Jean Onana için Lens ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Geçtiğimiz sezon Lens ve Bordeaux formalarıyla 26 maça çıkan Onana, gol ya da asist katkısı üretemedi.