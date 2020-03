Kartal pes etmiyor

Beşiktaş Süper Lig’in 25. haftasında evinde ağırladığı Ankaragücü’nü eli boş gönderdi: 2-0. Siyah-beyazlılar, Burak (penaltıdan) ve Ljajic’in golleriyle 3 puana ulaşırken, puanını 43 yaptı ve gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Ankaragücü’nün sayısı ise penaltıdan İlhan Parlak’dan geldi.

Sergen Yalçın yönetiminde hem oyun hem de skor olarak ivme yakalayan Beşiktaş, Ankaragücü karşısına da bu beklentiyle çıktı. Geride kalan 5 haftada keyif veren oyun hem gelecek sezon adına umut verdi hem de tribüne seyirci çekti. Maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, geçen haftanın devamı gibiydi. 5. dakikada Atiba’nın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Burak gole çevirince Beşiktaş 1-0 öne geçti. ‘Sergen Yalçın takımının, Abdullah Avcı takımına göre en bariz farkı nedir?’ denilse, bariz olarak Atiba derim. Kanadalı oyuncunun orta sahanın arkasından, orta sahanın önüne geçmiş olması, Beşiktaş’ın oyununu çok farklı kıldı. Maçın başında skor üstünlüğünü alan siyah-beyazlılar, o andan itibaren rölantiye geçti. Belki de golün erken gelmesi, sahada çok fazla sarı kart sınırında oyuncu olması ve bir sonraki maçın G.Saray derbisi olması oyunu etkiledi. İkinci yarıda Nkoudou sol tarafta etkili olamayıp, Boateng de orta sahanın önünde oyun kuruculuğu bu maç özelinde beceremeyince Beşiktaş oyunu rakip alana yıkamadı. 88. dakikada Adem Ljajic sol çaprazından sert şutla Beşiktaş’ı 2-0 öne geçirdi. 90+3’de ise VAR ile kazanılan penaltıyı İlhan Parlak gole çevirerek skoru belirledi: 2-1.

Derbiyi kazanmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçı ve galibiyeti değerlendirdi. Çok iyi oynamadıklarını belirten Yalçın, “İyi oynarken kazanmak tabii ki önemli. Ancak böyle dengeli maçları kazanmak daha önemli. Çok üstün bir performans olmadı belki ama arka arkaya her maçta aynı performansı beklemek sağlıklı değil. Kolay olmadı ama kazanmak çok önemliydi” dedi. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Beşiktaş çalıştırıcısı “İçeride oynadığımız maçları fire vermeden kazanmak istiyoruz. Kolay maç yok. Küme düşme hattındaki takımlarla oynanan maçlar bundan sonra çok zor. Aşağıda çok ciddi bir savaş var. Biz de yukarıya yapışmaya çalışıyoruz. Bir hedefimiz olsun, bir yerleri kovalamak istiyoruz. Önümüzdee Galatasaray maçı var. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Oradan kazanarak çıkmak istiyoruz. Kalan 9 hafta için bir hedef koymak istiyorsak derbiyi kazanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğe destek

Vodafone Park’ın çatı kısmında büyük boyutta Türk bayrakları asıldı. Tribünde büyük bir Türk bayrağı açın taraftarlar da ayrıca “Alacak nefesimiz olduğu sürece soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu” yazılı pankart astı.

Ljajic’ten mesaj

Adem Ljajic, gol sonrası ilk olarak elleriyle ‘konuşma’ hareketi yaptı, ardından ‘kulaklarını kapatma’ hareketi yaparak taraftara mesaj verdi.

Douglas sezonu kapattı

Beşiktaş, Brezilyalı sağ beki Douglas’ın sezonu kapattığını açıkladı. Son antrenmanda sakatlanan Douglas’ın sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzeyde yırtık tespit edildi. Siyah-beyazlı kulüp, “Sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır”açıklamasını yaptı.

A.Gücü’nün penaltı isyanı

45. dakikada Sedat, Karius’u geçerken yerde kalırken, hakem ‘devam’ dedi. Maç sonrası A.Gücü yönetimi ve teknik heyeti isyan etti.

Kadın cinayetlerine dikkat çektiler

Beşiktaşlı oyuncular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle sahaya “Eşitsizliğe Karşı Defanstayız” yazılı tişörtlerle sahaya çıktı. Futbolcuların giydiği tişörtün önünde ise erkek şiddetiyle hayatını kaybeden kadınların isimleri yer aldı. Kulübün Twitter hesabından ise “Cinayete kurban giden ve eşitsizliğe uğrayan tüm kadınlar için sahadayız” paylaşımı yapıldı.