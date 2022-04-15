Kartal'da hücum harekatı

Siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için elini çabuk tutuyor. Gelecek vadeden ve yüksek potansiyelli isimlere yönelen Kartal, Fulham’da forma giyen 19 yaşındaki Fabio Carvalho ile temas kurdu. Valerien Ismael’in talebi doğrultusunda gerçekleşen bu temasta, en büyük etken genç oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması.

Bonservisi elinde

Hem 10 numara hem de sol kanatta oynayabilen Fabio Carvalho, bu sezon Fulham ile 32 maçta 8 gol ve 7 asist üretti. Genç oyuncu, İngiltere’de Liverpool ve Manchester United’ın da radarında. Carvalho’yu cazip kılan ise bonservissiz olması.

Olunga'dan haber var

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İleri uca da golcü arayan Beşiktaş, daha önce Katar ekiplerinden Al-Duhail forması giyen Michael Olunga ile temas kurmuştu. Taraflar arasında görüşmelerin hızlandığı ve Olunga’nın Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Olunga bu sezon çıktığı 26 maçta 26 gol kaydetti.