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Kartal'da kritik 2 gün

Beşiktaş’ta Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusayısının giderek artması, Çaykur Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlıları bir hayli olumsuz etkiliyor. Daha önce izolasyona alınan oyuncular bugün negatif çıkarsa kadroya dahil edilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalda kritik 2 gün
Siyah-beyazlıların Rizespor maçına nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu oldu.

Beşiktaş’ta Katar’da oynanan Süper Kupa maçı öncesinde 1 futbolcunun Covid-19, 5 futbolcunun da grip semptomları göstermesiyle başlayan vakalar, Doha’da Ghezzal’ın pozitif, Mehmet Topal’ın da yine semptom gösterip Türkiye’ye dönemsiyle devam etmişti. Bu süreç, dün gece yarısından sonra açıklanan teknik direktör Önder Karaveli ve 3 yeni futbolcunun pozitif çıkmasıyla devam ediyor. Siyah beyazlılarda şu an 8 futbolcu, teknik direktör Önder Karaveli, 1 teknik direktör yardımcısı ve 1 basın sorumlusu olmak üzere 11 kişi takımdan izole edilmiş durumda.

"Maçın ertelenmesi söz konusu değil"

Pozitif ve grip olduğu için de Katar’a götürülmeyen 5 futbolcu eklendiğinde eksik sayısının fazla olması akıllara Çaykur Rizespor maçının oynanıp oynanmayacağı sorusunu getiriyor. Beşiktaş bu konuda TFF’ye başvuruda bulundu. Ancak TFF’nin Covid-19 ile ilgili yayınlamış olduğu talimatlar uyarınca, bir takım 9 lisanslı oyuncusu kalıncaya kadar maçlara çıkmakla yükümlü ve maçların ertelenmesi söz konusu değil. Sayı 9 futbolcunun altına düşerse de hükmen mağlubiyet geçerli oluyor. Beşiktaş açısından şu an için 9 kişinin altına düşme ve hükmen mağlubiyet riski bulunmuyor.

Gözler 6 futbolcuda

Siyah-beyazlılar 2 gün daha Covid- 19 testlerine devam ederek, bugün öğleden sonra yapılacak Rize seyahati öncesinde kesin kadroyu açıklayacak. Burada önemli olan grip oldukları için Katar’a götürülmeyen Salih, Necip, Can, Güven ve Serdar Saatçi’nin yapılacak yeni testlere katılıp negatif çıkmaları olacak. Ayrıca 31 Ocak’ta koronavirüse yakalandığı açıklanan bir diğer futbolcu da bu testlere girecek ve negatif çıkarsa kadroya dahil edilecek. Beşiktaş’ı Çaykur Rizespor maçında yardımcı antrenör Serdar Topraktepe takımın başında sahaya çıkacak.

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