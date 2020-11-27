Kasımpaşa yollarını ayırdığı hocasını tekrar göreve getirdi

Süper Lig'de son 3 sezonda teknik direktör konusunda sürekli değişime giden Kasımpaşa'da son olarak İrfan Buz 14 günlük çalışma süresinin ardından istifa etmişti.

Buz'un ardından Kasımpaşa'nın eski hocası Fuat Çapa ile anlaştığı belirtildi. TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasımpaşa'nın Fuat Çapa ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Fuat Çapa geçen sezon Kasımpaşa'da göreve getirilmiş ve sezonu iyi bir noktada bitirmesine karşın yollar ayrılmıştı.

Kasımpaşa'da son 3 sezonda yaşanan teknik direktör değişimi sosyal medyada gündem haline geldi



🔹Kemal Özdeş

🔹Mustafa Denizli

🔹İbrahim Üzülmez

🔹İlyas Öztürk

🔂Kemal Özdeş

🔹Tayfur Havutçu

🔹Fuat Çapa

🔹Mehmet Altıparmak

🔹İrfan Buz — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 27, 2020



