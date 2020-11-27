SÜPER LİG

Kasımpaşa yollarını ayırdığı hocasını tekrar göreve getirdi

Kasımpaşa'da teknik direktör İrfan Buz bugün görevinden istifa etmişti. Mavi beyazlı ekipte daha önce de Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. İstanbul ekibinin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olurken anlaşmaya varılan teknik adamın ismi akşam saatlerinde belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuat Çapa geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başında görev almıştı.

Fuat Çapa geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'nın başında görev almıştı.

Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş

Süper Lig'de son 3 sezonda teknik direktör konusunda sürekli değişime giden Kasımpaşa'da son olarak İrfan Buz 14 günlük çalışma süresinin ardından istifa etmişti.

Buz'un ardından Kasımpaşa'nın eski hocası Fuat Çapa ile anlaştığı belirtildi. TVNET 4X4Futbol yorumcusu Mehmet Ayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kasımpaşa'nın Fuat Çapa ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

  • Hatırlanacağı üzere Fuat Çapa geçen sezon Kasımpaşa'da göreve getirilmiş ve sezonu iyi bir noktada bitirmesine karşın yollar ayrılmıştı.


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