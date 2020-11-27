SÜPER LİG

Kasımpaşa'da İrfan Buz neden istifa etti: Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü kim olur?

Bir maç takımın başında kaldı görevinden istifa etti

Kasımpaşa'da CEO Serkan Reçber'in ardından teknik direktör İrfan Buz da görevinden ayrılma kararı aldı. Buz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulamayacağımız için göreve devam etmeme kararı aldık' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İrfan Buz

İrfan Buz

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirilmişti. Buz, sosyal medya hesabından 'kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulamayacağımız için göreve devam etmeme kararı aldık' ifadelerini kullandı.

İki hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, Konyaspor deplasmanına 7 eksik oyuncuyla çıkmış ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

İrfan Buz, bugün sabah saatlerinde istifa eden CEO Serkan Reçber'in ardından görevini bırakma kararı aldı. Böylelikle Kasımpaşa'da futbolun başındaki isimler aynı gün içinde istifa etmiş oldu.

  • Kasımpaşa, 9 haftası geride kalan Süper Lig'de 12 puanla 10. sırada yer alıyordu.

Kasımpaşa'da son 3 sezondur sürekli yaşanan teknik direktör değişimi dikkat çekiyor;

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