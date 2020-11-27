Bir maç takımın başında kaldı görevinden istifa etti

Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldıktan sonra teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirilmişti. Buz, sosyal medya hesabından 'kulüp içerisinde sağlıklı bir ortam bulamayacağımız için göreve devam etmeme kararı aldık' ifadelerini kullandı.

İki hafta önce göreve getirilen İrfan Buz, Konyaspor deplasmanına 7 eksik oyuncuyla çıkmış ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

İrfan Buz, bugün sabah saatlerinde istifa eden CEO Serkan Reçber'in ardından görevini bırakma kararı aldı. Böylelikle Kasımpaşa'da futbolun başındaki isimler aynı gün içinde istifa etmiş oldu.

Kasımpaşa, 9 haftası geride kalan Süper Lig'de 12 puanla 10. sırada yer alıyordu.

pic.twitter.com/qQeytPU9lJ — İrfan Buz (@buz_com) November 27, 2020

Kasımpaşa'da son 3 sezondur sürekli yaşanan teknik direktör değişimi dikkat çekiyor;