Kasımpaşa'dan Mete Kalkavan'a büyük tepki: "Sonucu hakemler belirliyor"

Spor

Rusya futboldan men edildi: Süper Lig şampiyonuna büyük müjde

FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile Rusya Milli Takımı'nın ikinci bir duyuruya kadar bütün turnuvalardan men edildiğini açıkladı. Peki bu durum Türk takımlarını etkileyecek mi? Futbolseverlerin merak ettiği "Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek mi?" sorusunu sizler için araştırdık.