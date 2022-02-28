Spor Kasımpaşadan Mete Kalkavana büyük tepki "Sonucu hakemler belirliyor"
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Kasımpaşa'dan Mete Kalkavan'a büyük tepki: "Sonucu hakemler belirliyor"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Uğurlu, mücadelenin hakemi Mete Kalkavan'a tepki gösterirken 'sonucu hakemler belirliyor' ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşadan Mete Kalkavana büyük tepki: Sonucu hakemler belirliyor
Sami Uğurlu - Kasımpaşa

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçtan sonra Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğuru hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Fenerbahçe'nin 90. dakikada attığı gol öncesinde faul olduğunu belirten Sami Uğurlu şu ifadeleri kullandı;

  • *"Kasımpaşa çok iyi oynuyor, çok iyi mücadele ediyor, bir oyun planı var. Buraya kadar güzel ama şöyle de bir gerçek var; Trabzonspor'dan başlayan bir süreç var bizim için."
  • *"Geçen hafta Konyaspor maçında 7 dakika uzatma, sonrasında 1.5 dakika geçiyor ve arkasından penaltı veriliyor. VAR sistemiyle oynuyoruz. Pozisyonu görmemiş olabilirsin. VAR'a gidip, değerlendirmiyorsan veya gitmiyorsan, bu sorgulanması gereken bir konuya gidiyor."
  • *"VAR'a gidiyor ve vermiyorsan, ben burada bir kötü niyet arıyorum. Biz, mücadele ederek, bir sistemle ligde kalmaya çalışıyoruz. Oynayarak skoru belirleyelim istiyoruz. Hakemlerin sonucu tayin ettiği maçlar oynuyorsak, o zaman bizim çalışmamıza gerek yok."
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