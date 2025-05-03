Kayserili sporculardan 13 madalya

28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri’den dereceye giren sporcular şöyle: