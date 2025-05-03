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Kayserili sporculardan 13 madalya

Kayserili sporculardan 13 madalya

16:373/05/2025, Cumartesi
IHA
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Dereceye giren sporcular madalya ve başarı belgelerini aldı.
Dereceye giren sporcular madalya ve başarı belgelerini aldı.

Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.

28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.


Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri’den dereceye giren sporcular şöyle:


Genç A Erkekler

48 kg Mert Güney 1.

57 kg Ahmet Akay Dalkıran 1.

67 kg Muahmmed Ali Dalkıran 2.

48 kg Kerim Özgül 3.

91 kg Talha Çelik 3.


Genç A Bayanlar

67 kg Rabia Kara 1.

54 kg Rümeysa Çertel 2.

48 kg Beratsu Yılmazer 3.

57 kg Asude Koyuncu 3.


Genç B Erkekler

75 kg İlhami Samet Tiftik 1.

57 kg İsmail Hüseyin Taştan 3.

63.5 kg Berk Atıf Şahin 3.


Genç B Bayanlar

51 kg Elif Taşdemir 1.




#Bolu
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#Gençler Türkiye Şampiyonası
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