Kayserili sporculardan 13 madalya

Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda Kayserili sporcular 13 madalya kazandı.
28 Nisan - 02 Mayıs tarihleri arasında Bolu’da yapılan Muaythai Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Kayserili sporcular, 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.
Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, dereceye giren sporcuları kutladı. Ulu; "Kayseri Okul Sporları Muaythai Takımımız şampiyonadan başarılarla döndü. Bu başarıda büyük emekleri olan vefakar antrenörlerimizi, disiplinli çalışarak bu başarıyı elde eden sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. Kayseri’den dereceye giren sporcular şöyle:
48 kg Mert Güney 1.
57 kg Ahmet Akay Dalkıran 1.
67 kg Muahmmed Ali Dalkıran 2.
48 kg Kerim Özgül 3.
91 kg Talha Çelik 3.
67 kg Rabia Kara 1.
54 kg Rümeysa Çertel 2.
48 kg Beratsu Yılmazer 3.
57 kg Asude Koyuncu 3.
75 kg İlhami Samet Tiftik 1.
57 kg İsmail Hüseyin Taştan 3.
63.5 kg Berk Atıf Şahin 3.
51 kg Elif Taşdemir 1.