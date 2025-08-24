Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-0 kazandı.





Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 39 ile 46. dakikada Eren Elmalı (2), 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane attı. Maçtaki ilk golü atan Eren Elmalı, sarı-kırmızılıların lig tarihindeki 4000. golünü kaydetti.





Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 9'a yükselterek liderliğe yükseldi. Kayserispor ise bir puanda kaldı. Milli ara öncesi sarı-kırmızılılar sahasında Rizespor'u konuk edecek.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Sane'nin savunmanın arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Osimhen'in şutunda, kaleci Bilal Beyazıt topu uzaklaştırdı.





9' Torreira'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.





27' Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün savunmanın arkasına gönderdiği pasa koşu yapan Sane'nin şutunda açıyı kapatan Bilal Beyazıt, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.





36' Galatasaray öne geçti. Yarı alanından aldığı topla rakip sahayı hızla geçen Yunus Akgün'ün pasında, ceza sahasına sağ çaprazda giren Sane'nin şutunda topu Bilal Beyazıt, çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Eren Elmalı, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

39' Kayserispor'un kullandığı kornerde ceza sahasına koşu yaparak giren Opoku'nun arka direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARI

46' Hızlı gelişen atakta Leroy Sane'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Eren Elmalı, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

59' Victor Osimhen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Leroy Sane'nin yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıktı.

65' Ismail Jakobs'un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Victor Osimhen'in kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

74' Leroy Sane'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Yunus Akgün'ün yaptığı vuruşta top kalenin üstünden az farkla çıktı.

86' Hızlı gelişen atakta Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Victor Osimhen arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Bilal Bayazit'ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.

90+1’ Sane’nin ceza sahası yayının hemen dışında yerden yaptığı sert vuruşta Kayserispor savunmasına da çarpan top fileleri havalandırdı: 0-4.





KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ SONUCU





KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Kayserispor - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda yer almadı

Galatasaray'da sezona iyi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik heyet ve yönetimin kararıyla Kayserispor kadrosuna dahil edilmedi. Milli oyuncu, ligin ilk iki haftasında forma giydiği maçlarda 3 gol 1 asistlik performansıyla takımının bu sezon attığı 6 golden 4'üne doğrudan katkı sağlamayı başardı.





- Osimhen bu sezon ilk kez 11'de

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı ve ilk golünü kaydetti. Antrenman eksikliği nedeniyle ilk haftadaki Gaziantep FK kadrosunda yer almayan Osimhen, yedek başladığı Fatih Karagümrük maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak taraftarıyla buluşmuştu.





- Kayserispor'da 3 değişiklik

Zecorner Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, RAMS Başakşehir maçına göre 11'de 3 değişikliğe gitti.





Gisdol, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de görev alan Mane, Ackah, Hosseini'nin yerine Ramazan Civelek, Dorukhan Toköz ve Benes'i sahaya sürdü.





Kayseri ekibi Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Denswil, Jung, Carole, Dorukhan Toköz, Benes, Ramazan Civelek, Mendes, Cardoso, Opoku 11 ile sahaya çıktı.





- Bilal Bayazıt 100'üncü maçında

Kayserispor'da 100'üncü maçına çıkan kaleci Bilal Beyazıt'a Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, karşılaşma öncesi plaket verdi.



