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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Atilla Karaoğlan'a sert sözler: 'Amatör ligde maç yönettirmem!'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Atilla Karaoğlan'a sert sözler: 'Amatör ligde maç yönettirmem!'

23:0130/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Başkan Ali Çamlı
Başkan Ali Çamlı

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş yenilgisi sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi. Çamlı, "Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı" dedi.

Kayserispor, Trendyol Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu.


Yenilgi sonrası Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansını sert bir şekilde eleştirdi.


Başkan Ali Çamlı'nın açıklamaları şöyle;
'Ligde maç yönettirmem'

"Atilla Karaoğlan'a amatör ligde maç yönettirmem. Eğer Türk futbolunu mahvetmek istemiyorlarsa bu hakemlere dikkat etsinler. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı"


'Beşiktaş'ı tebrik ediyorum'

"Fenerbahçe yendi. Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş'ın 3 puan alması lazım. Aldı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Güzel. Yani ilk yarı oynadığımız futbol, herhalde hakemi korkuttu ki görevini güzel yaptı. Tebrik ediyorum. Çok tebrik ediyorum hem de. Sevinsinler. Çok mutlu olsunlar. Ama hakeme rağmen Kayserispor'a kimse bir şey yapamayacak.


'Sonra konuşacağız'

"Burası çok büyük camia. Hiçbiri bir şey yapamayacak. Yüreği yiyen varsa çıksın, delikanlı gibi konuşalım. Hakem, federasyon hepsi hikaye. Delikanlı varsa çıkacaklar ve bu hakemlerle ilgili konuşacaklar. O penaltıyı yorumlayacaklar. Vermediğini yorumlayacaklar. Sonra konuşacağız. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"




#Kayserispor
#Ali Çamlı
#Atilla Karaoğlan

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