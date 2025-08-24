Kayserispor - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayacak olan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Alper Akarsu düdük çalacak.
Lige iki galibiyetle başlayan Galatasaray, kritik deplasmanda kazanarak seriyi 3'e çıkarmak istiyor. Bir maçı eksik bir puanlı Kayserispor ise sahadan puan ve puanlarla ayrılmak istiyor.
Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina'nın sakatlığı bulunurken Barış Alper Yılmaz maç kadrosuna alınmadı.