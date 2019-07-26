Yeni sezona Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, Bundesliga takımlarından Freiburg ile karşılaştı.

İki takım arasındaki anlaşmayla arka arkaya 75'er dakikadan iki maç yapılması kararlaştırıldı.

Kayserispor'da ideal kadrosunun çıktığı ilk maç Freiburg'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk karşılaşmanın planlananın aksiye 75 dakikadan fazla sürmesi nedeniyle ikinci maç 60 dakikaya çekildi. Bu müsabakaya sarı-kırmızılı ekip gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla çıktı.

Freiburg, mücadeleyi Brandon Borrello (3), Marco Terrazzino (2), Yoric Ravet (2) ve Jerome Gondorf'un kaydettikleri gollerle 9-1 kazandı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un tek golü Emre Demir'den geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarına 31 Temmuz'a kadar Seefeld'de devam edecek.

Kayserispor'dan '9-1' açıklaması

"Takımımız bugün Bundesliga ekiplerinden SC Freiburg ile 75 dakika süre üzerinden oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetmiş, maçtan sonra tamamı genç ve altyapı oyuncularımızdan oluşan takım ise 60 dakika süreli maçta 9-1 yenilmişlerdir. Dünü çok yorucu çift idmanla geçirip bugün uzun bir otobüs yolculuğu ile maçlara çıkan oyuncularımızın aldıkları sonuçlar tabii ki bizleri tatmin etmemiştir. Ancak, takımı oluşturmaya çalışırken, eksiklerin önceden tesbiti amacına yönelik bu hazırlık maçlarının sonuçlarına gerekenden fazla önem vermek de abartı olacaktır. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Ligler başladığında çok iyi bir takıma sahip olduklarını görecekler."