Spor Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacciyi transfer etti
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Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacci'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, Karagümrük forması giyen İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

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Haber Merkezi AA
Kayserispor, İtalyan futbolcu Bertolacciyi transfer etti
Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Ülkesi İtalya'da futbol kariyerine başlayan 30 yaşındaki futbolcu Roma ve Milan gibi önemli takımların formasını terletti. Geçen sezonun ocak ayında Fatih Karagümrük takımına katılan Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı.

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