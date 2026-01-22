Yeni Şafak
Kayserispor'da Başakşehir hazırlıkları sürüyor

18:1522/01/2026, Perşembe
DHA
Süper Lig’in 19'uncu hafta maçında Kayserispor sahasında oynayacağı Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig’in 19'uncu hafta maçında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Sarı-kırmızılı takım, Başakşehir FK karşılaşmalarının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kayserispor ile RAMS Başakşehir’in karşılaşacağı mücadele 24 Ocak Cumartesi saat 14.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.




