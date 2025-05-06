Kayserispor’dan Anneler Günü jesti

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Kayserispor, hem Anneler Günü’nü kutlamak hem de kadın taraftarları daha fazla tribünlere çekmek istiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Anneler Gününe özel, Onvo Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftarımıza biletler ücretsiz olacak. Kayserispor Passoligi olan kadınlarımızı #ŞehrinKalbi’ne davet ediyoruz. Passolig gişeleri hafta içi Kayserispor Buluşma Noktası’nda saat 17.00’ye kadar, maç günü ise stadyumda hizmet verecektir" denildi.