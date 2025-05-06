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Kayserispor’dan Anneler Günü jesti

Kayserispor’dan Anneler Günü jesti

16:136/05/2025, Salı
IHA
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Maç günü stadyuma gelen kadın taraftarlara sürpriz hediyeler verilecek.
Maç günü stadyuma gelen kadın taraftarlara sürpriz hediyeler verilecek.

Süper Lig’in 35. haftasında Antalyaspor’u konuk edecek Kayserispor, Anneler Günü nedeniyle bin 38 kadın taraftarı RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda ücretsiz ağırlayacak.

Kayserispor, Süper Lig’in 35. haftasında 12 Mayıs Pazartesi günü konuk edeceği Antalyaspor karşılaşmasında Anneler Günü’ne özel bir etkinliğe imza atacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Kayserispor Passolig kartına sahip bin 38 kadın taraftara karşılaşmayı ücretsiz izleme imkanı sunacak.


Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlar ile dikkat çeken Kayserispor, hem Anneler Günü’nü kutlamak hem de kadın taraftarları daha fazla tribünlere çekmek istiyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Anneler Gününe özel, Onvo Antalyaspor maçında 1038 kadın taraftarımıza biletler ücretsiz olacak. Kayserispor Passoligi olan kadınlarımızı #ŞehrinKalbi’ne davet ediyoruz. Passolig gişeleri hafta içi Kayserispor Buluşma Noktası’nda saat 17.00’ye kadar, maç günü ise stadyumda hizmet verecektir" denildi.







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