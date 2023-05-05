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Spor

Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması geldi

Devre arasında Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut konusunda iki kulüp bu transferin usulüyle alakalı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitmişti. Kayserispor'dan bu konuda açıklama geldi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:44 . 5/05/2023 Cuma
DHA
Devre arası Beşiktaş'a transfer olan Onur, siyah-beyazlı ekipte 7 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

Devre arası Beşiktaş'a transfer olan Onur, siyah-beyazlı ekipte 7 maçta forma giyerken 1 asist yaptı.

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karara ilişkin itirazlarını Tahkim Kurulu'na yaptığını açıkladı.


Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi ile ilgili olarak Kayserispor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi "Profesyonel futbolcu Onur Bulut’un Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ’ye transferi nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun vermiş olduğu karar ile alakalı olarak TFF Tahkim Kurulu'na başvurmuş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Geçtiğimiz günlerde UÇK'nın, Onur Bulut'u ve Beşiktaş'ı haklı bulduğu öğrenilmişti.


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Onur Bulut
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