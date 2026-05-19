Kayserispor'dan Süper Lig'in tescil edilmemesi için TFF'ye başvuru

Kayserispor, Süper Lig’in tescil edilmemesi ve soruşturma yürütülen 33 kulüp yöneticisinin disipline sevk edilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.
Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in sona ermesinin ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, ligin tescil edilmemesi ve çeşitli disiplin yaptırımlarının uygulanması talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuru yaptı.
Küme düşen Kayserispor, federasyona sunduğu başvuruda kapsamlı taleplerde bulundu. Kulüp, haklarında soruşturma bulunduğu belirtilen 33 kulüp yöneticisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini istedi.
Başvuruda ayrıca, soruşturmaların sonucunda şartların oluşması halinde puan silme ve küme düşürme yaptırımlarının uygulanması talep edildi.