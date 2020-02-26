SÜPER LİG

Kemal Özdeş’i futbolcular istifadan vazgeçirdi

Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Antalyaspor’a yenilerek taraftarını üzen Yeni Malatyaspor’da maç sonrası istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen Teknik Direktör Kemal Özdeş’in göreve devam etme kararının arkasında futbolcuların olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi İHA
Yeni Malatyaspor son maçta sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Yeni Malatyaspor son maçta sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Fotoğraf: IHA

Antalyaspor yenilgisi sonrası önce futbolcularıyla vedalaşıp, daha sonrasında ise basının karşısına çıkıp, "Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem, hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım. Böyle planlıyorum" ifadeleriyle ayrılık mesajı veren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş’in bu kararından vazgeçmesinin arkasında futbolcuların ’Sorumluluk bizde, kal’ baskısı olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2

Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleyi 2-1 konuk ekip kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Fredy ve 89. dakikada, oyuna sonradan giren Podolski kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Umut Bulut'tan geldi.Kırmızı-beyazlıların ilk golünde asisti yapan Sinan Gümüş, maçın 31. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Antalyaspor bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı futbolcuların, soyunma odasında veda konuşması yapan hocalarına kararından vazgeçmesini, bütün sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve tabloyu düzelteceklerini söyledikleri ifade edildi. Futbolcuların daha sonra bu kararlarını yönetim kuruluna da ilettikleri ve yönetim kurulunun da bunun üzerine Özdeş’e, ’İstifayı kabul etmiyoruz’ dediği öğrenildi.

  • Futbolcularının ’Bizimle kal, başarısızlığın sorumluluğunu alıyoruz’ sözleriyle duygulu anlar yaşadığı öğrenilen Kemal Özdeş’in yönetim kurulunun da aynı yöndeki talebiyle ikna olarak, istifasından vazgeçtiği belirtildi.

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