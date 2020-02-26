Kemal Özdeş’i futbolcular istifadan vazgeçirdi

Antalyaspor yenilgisi sonrası önce futbolcularıyla vedalaşıp, daha sonrasında ise basının karşısına çıkıp, "Bu takım iyi bir takım, bu şehir güçlü bir şehir, güçlü bir camia. Buradan ancak birlik ve beraberlikle çıkılabilir. Sonu ne olur onu bilmiyorum ama kendi adıma söylüyorum, takımım başarılı olacaksa tereddüt dahi etmem, hiçbir beklentim dahi olmadan akşam olmadan buradan ayrılırım. Böyle planlıyorum" ifadeleriyle ayrılık mesajı veren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş’in bu kararından vazgeçmesinin arkasında futbolcuların ’Sorumluluk bizde, kal’ baskısı olduğu öğrenildi.

Yeni Malatyaspor-Antalyaspor: 1-2 Ligin 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleyi 2-1 konuk ekip kazandı.Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Fredy ve 89. dakikada, oyuna sonradan giren Podolski kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü Umut Bulut'tan geldi.Kırmızı-beyazlıların ilk golünde asisti yapan Sinan Gümüş, maçın 31. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Antalyaspor bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı futbolcuların, soyunma odasında veda konuşması yapan hocalarına kararından vazgeçmesini, bütün sorumluluğun kendilerinde olduğunu ve tabloyu düzelteceklerini söyledikleri ifade edildi. Futbolcuların daha sonra bu kararlarını yönetim kuruluna da ilettikleri ve yönetim kurulunun da bunun üzerine Özdeş’e, ’İstifayı kabul etmiyoruz’ dediği öğrenildi.