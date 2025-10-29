Kenan Yıldız'a şampiyon hoca: Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu

Igor Tudor ile yollarını ayıran Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalyan devi, şampiyon hocayla anlaşma sağladı.
İtalya ekiplerinden Juventus, Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevine Luciano Spaletti'yi getiriyor.
Sportif direktör Damien Comolli yaptıpı görüşmeler sonucunda 66 yaşındaki Luciano Spalletti ile sözlü anlaşmaya vardı. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulüp, Spaletti ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra Serie A'da şampiyon yaparak tarihe geçmişti.