"Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim''

"Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim''

Yayıncı kuruluşa röportaj veren King, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı." dedi.