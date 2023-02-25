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Spor

King: Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim

Erteleme maçında Konyaspor'u 4 golle geçen Fenerbahçe'de Joshua King maçın ardından konuştu. Norveçli futbolcu, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim" dedi.

22:30 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Joshua King

Joshua King

Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini 13 ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.

"Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim''

Maçın ardından sarı lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King deprem nedeniyle ülkeye başsağlığı diledi.

Yayıncı kuruluşa röportaj veren King, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı." dedi.




#King
#Fenerbahçe
#Konyaspor
43 dakika önce
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King: Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim
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