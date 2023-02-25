Joshua King
Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor'u 4-0 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini 13 ve 45+6'da Valencia, 61'de Joshua King, 78' Attila Szalai kaydetti.
"Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim''
Maçın ardından sarı lacivertlilerin Norveçli golcüsü Joshua King deprem nedeniyle ülkeye başsağlığı diledi.
Yayıncı kuruluşa röportaj veren King, "Türkiye’nin yaptığı gibi hiçbir ülkenin bu şekilde birleştiğini görmemiştim. Futbolda rekabet söz konusu evet ama herkes birlikte hareket etti. Benim için çok anlamlıydı." dedi.